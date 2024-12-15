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Молдавия оказалась в газовой ловушке из-за Украины

Молдавия оказалась в газовой ловушке из-за Украины

@ Стрингер/РИА Новости Tекст: Ольга Самофалова Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины.

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