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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус и Хуммельс претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор в игре с «Баварией» (2:1) сделал голевую передачу, нанес 5 ударов по воротам, развил скорость до 32,2 км/ч.

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