А кто не будет брать, отключим газ. В ЛНР грозят тем, кто не заключит договор с «Луганскгазом»

Фраза из «Бриллиантовой руки» про отключение газа перестала быть шуткой на территории ЛНР. Республиканский Минтопэнерго обязал жителей многоквартирных домов заключить договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с компанией «Луганскгаз» — филиалом ООО «Черноморнефтегаз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым