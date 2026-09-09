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Мировое обозрение

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А кто не будет брать, отключим газ. В ЛНР грозят тем, кто не заключит договор с «Луганскгазом»

А кто не будет брать, отключим газ. В ЛНР грозят тем, кто не заключит договор с «Луганскгазом»

Фраза из «Бриллиантовой руки» про отключение газа перестала быть шуткой на территории ЛНР. Республиканский Минтопэнерго обязал жителей многоквартирных домов заключить договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с компанией «Луганскгаз» — филиалом ООО «Черноморнефтегаз».

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