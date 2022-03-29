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На организацию боя Головкин – Мурата потрачено 16 миллионов долларов

Предстоящий 9 апреля вечер бокса, в главном бою которого встретятся чемпионы мира в среднем весе Геннадий Головкин и Риота Мурата, станет самым масштабным боксерским событием в истории Страны восходящего солнца.

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