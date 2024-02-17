Судья, отправивший Филата в тюрьму, оспорил свое отстранение в ВСП

Освобожденный от должности три года назад указом президента бывший судья Сергей Лазарь, который вел резонансные дела Филата, Гуменицэ, Киринчука и Трибоя, продолжает судебную тяжбу с Высшим советом магистратуры (ВСМ).
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