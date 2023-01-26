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Москвичам объявили о продлении перепланировочной амнистии до конца 2023 года

Москвичам объявили о продлении перепланировочной амнистии до конца 2023 года

За этот год можно легализовать сделанную перепланировку квартир без штрафов.Петр Бирюков, вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ сообщил о возможности для жителей столицы без штрафов узаконить перепланировку в своих квартирах до конца текущего года.

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