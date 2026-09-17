Диверсанты сгорели в машине апокалипсиса: главная новость СВО 17 сентября

Диверсанты сгорели в машине апокалипсиса: главная новость СВО 17 сентябряВ зоне СВО российские военные уничтожили канадскую бронемашину «Сенатор», известную как «машина апокалипсиса».
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