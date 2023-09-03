Боится ли Байден «красных линий»

Зойка!... а-а-а! здравствуй, да Байден ЗНАЕТ!... что он играет роль куклы!.... чего ему бояться то??. а вот ваши соплеменнички там... действительно!!... уже дряхлые, ... иначе бы не загнали доллар, как дохлую клячу!... которую сами и вынуждены будут ПРИСТРЕЛИТЬ!!!.

САША ЛЕПАЕВ

да не боится. если бы один раз перешли они красную линию и не языком а делом ответили. то боялся бы. а так сколько уже их перешли никто и считать не собирается. знают что ответ только языком.вот они и обнаглели. со слабого оружия дошли до ракет дальнего действия скоро и до атомного дойдут.это не за горами. а мы ждем пока сами подохнут.