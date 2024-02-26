В МГППУ узнали, какие жизненные ценности помогают подросткам быть счастливыми

Предположение о том, что ценностные ориентации, представляющие собой выражение основных жизненных принципов человека и определяющие детерминанту его поведения, тесно связаны с субъективным благополучием, многие исследователи полагают логичным и обоснованным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии