Атаки на Android в России выросли в 4,5 раза: мошенники используют SpyNote

В 2024 году в России число атак на пользователей Android возросло в 4,5 раза. Мошенники используют шпионское ПО SpyNote для кражи данных владельцев в приложениях онлайн-банков, прибегая к фишингу и обману, выдавая себя за сотрудников официальных органов.