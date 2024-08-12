Цыгане устроили побоище в Иловле. Сельчане собрали народный сход: "Терпения нет"

Аудрюс

Ну это вы перегнули.. Я, в 1978 году, вместе с другом и его родителями отдыхали в Жданове, ныне Мариуполь... Когда приехали и поселились, какоково было мое удивление, что это дом циган, которые уехали на заработки по стране.. А дом предоставили моим друзьям в знак благодарности.. Нас окружили цигане, которые оберегали нас как... Они ни где не работали, а жили лучше наших родителей... Ни чего плохого о них не скажу... Кстати мне с моим другом, он литовец, мы с ним служили в начале 80х, где он мне жизнь спас, удалось побывать в таборе возле Вильнюса... Гостей они, цигане, умеют принимать!