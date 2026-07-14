Пэрис Хилтон избавилась от блонда и восхитила поклонников новым образом: фото

Пэрис Хилтон решилась на неожиданную смену имиджа и удивила фанатов. Светская львица, которая знаменита своими роскошными платиновыми локонами, впервые за долгое время вышла в свет с волосами тёплого светло‑каштанового оттенка.
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