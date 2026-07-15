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Любовные треугольники советского кино: знаменитые актрисы, которые были замужем за одними и теми же мужчинами

Любовные треугольники советского кино: знаменитые актрисы, которые были замужем за одними и теми же мужчинами

В творческой среде личные драмы часто разворачиваются на глазах у миллионов. Советский кинематограф знал немало случаев, когда знаменитые актрисы, блиставшие на экранах, связывали свои судьбы с одними и теми же мужчинами.

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