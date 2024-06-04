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4КОЛЕСА

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  • Sergey Ivanov
    В правилах также сказано, что пешеход не должен изменять направление движения. Так что гаишник соврал еще и в этом!Может ли водитель...
  • Дмитрий Гурин
    Ну а ГИБона можно привлечь к ответственности за мошенничество.... и за одно и его начальников до кучи.Может ли водитель...
  • Eduard
    У меня типа такого была история:"Дело было рядом с поворотом.Иду на "зеленый" по зебре,начинаетдвижение на повороте и...Может ли водитель...

Можно ли водителю объехать яму по встречке, если движение там запрещено

Можно ли водителю объехать яму по встречке, если движение там запрещено

Дороги в нашей стране не идеальны, особенно после зимы на них образовалось много различных ям и выбоин, поэтому чтобы не повредить автомобиль водители на некоторых участках вынуждены маневрировать, зачастую выезжать на полосу встречного движения.

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