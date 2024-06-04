Можно ли водителю объехать яму по встречке, если движение там запрещено

Дороги в нашей стране не идеальны, особенно после зимы на них образовалось много различных ям и выбоин, поэтому чтобы не повредить автомобиль водители на некоторых участках вынуждены маневрировать, зачастую выезжать на полосу встречного движения.
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