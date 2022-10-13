Если это «Шахид», то где «Герань»?

Возвращаясь к теме беспилотных средств, на этот раз пройдемся по теме ударных беспилотников. Это очень интересная тема, поскольку в основном в ней обсуждается то, чего в нашей армии вроде как нет, но по заверениям Минобороны вроде бы есть.
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