Если это «Шахид», то где «Герань»?

Возвращаясь к теме беспилотных средств, на этот раз пройдемся по теме ударных беспилотников. Это очень интересная тема, поскольку в основном в ней обсуждается то, чего в нашей армии вроде как нет, но по заверениям Минобороны вроде бы есть.