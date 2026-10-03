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Царьград

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Миссия Crew-13 расширила состав МКС до 11 человек в октябре

Миссия Crew-13 расширила состав МКС до 11 человек в октябре

2 октября миссия Crew-13 доставила на МКС четырёх специалистов, включая русского космонавта Сергея Тетерятникова.

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