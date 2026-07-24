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Царьград

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Опрос Mail.ru: 36% русских передаривают ненужные подарки

Опрос Mail.ru: 36% русских передаривают ненужные подарки

Опрос среди 13 тысяч русских показал: 48% избавляются от ненужных подарков, а 36% передаривают их. Большинство тратят на подарки до 5000 рублей.

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