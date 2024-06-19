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Трусова показала, как Игнатов сделал ей предложение: «Я думала, что фотограф делает фото, а потом поворачиваюсь... и там... Мой мозг отключился»

Фигуристы объявили о помолвке 17 июня. «КАК ЭТО БЫЛО Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь.

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