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Ивановские новости

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В Тейкове взяли под стражу 39-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве ножом

В Тейкове взяли под стражу 39-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве ножом

Срок меры пресечения - два месяца.Тейковский районный суд 14 ноября постановил взять под стражу на два месяца (до 11 января включительно) 39-летнего жителя Ильинского района, ранее судимого, которому предъявлено обвинение в убийстве по ч.

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