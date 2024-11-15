В Тейкове взяли под стражу 39-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве ножом

Срок меры пресечения - два месяца.Тейковский районный суд 14 ноября постановил взять под стражу на два месяца (до 11 января включительно) 39-летнего жителя Ильинского района, ранее судимого, которому предъявлено обвинение в убийстве по ч.
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