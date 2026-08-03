НТК: рост стоимости запчастей для инновационных вагонов ставит под вопрос эффективность их эксплуатации

Рост стоимости комплектующих для полувагонов повышенной грузоподъёмности и ограниченное число производителей запчастей создают дополнительные риски для экономической эффективности перевозок массовых грузов на Восточном полигоне.
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