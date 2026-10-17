Сколько розеток понадобится в квартире и где их поставить, чтобы техника работала там, где нужно, а не там, куда дотянулся удлинитель? Этот вопрос решают не во время расстановки мебели, а задолго до чистовой отделки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Navai вдребезги р...
- Допустимый запас ...
- ГВ Изменения кожи ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым