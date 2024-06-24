Песков: вовлеченность США в действия ВСУ будет иметь последствия

ИЗВЕСТИЯ Непосредственная вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине не может не иметь последствий, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю американскими ракетами ATACMS.
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