В Институте скорой помощи откроется новое отделение

В столичном Институте неотложной медицины весной сдадут в эксплуатацию новое отделение реанимации. Одновременно рядом с отделением будет сдан в эксплуатацию новый хирургический блок с 15 современными операционными залами со сверхсложной системой вентиляции и обеззараживания воздуха, отмечает Noi.
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