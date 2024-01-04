В Институте скорой помощи откроется новое отделение

В столичном Институте неотложной медицины весной сдадут в эксплуатацию новое отделение реанимации. Одновременно рядом с отделением будет сдан в эксплуатацию новый хирургический блок с 15 современными операционными залами со сверхсложной системой вентиляции и обеззараживания воздуха, отмечает Noi.