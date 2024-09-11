В США назвали тайного победителя дебатов Харрис и Трампа

Бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби назвал тайного победителя предвыборных дебатов Камалы Харрис и Дональда Трампа — им стал телеканал АВС, ставший, по его мнению, худшим организатором дебатов за всю историю США.
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