Суверенный фонд Норвегии завершил третий квартал года с убытком в 30 миллиардов долларов. Согласно опубликованным отчетам, главной причиной этого стало повышение процентных ставок.
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