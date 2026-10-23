Главным требованием многотысячной акции в центре Тирасполя стало прекращение экономической и банковской блокады, которую Кишинёв, по мнению жителей республики, использует как инструмент политического давления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эпоха "необъявлен...
- IV У великих укров с...
- «Выходит, мы воев...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым