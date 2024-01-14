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Politico: Швеция строит две подводные лодки для «противодействия России»

Politico: Швеция строит две подводные лодки для «противодействия России»

Стокгольм в настоящий момент строит две субмарины для «противодействия России». Об этом рассказало издание Politico.

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Комментарии
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tsan tsan
Командование Балтфлота лихорадочно ищет способы спасения от этой напасти в виде двух подлодок Швеции.
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18 час.
Леонтий Букштейн
Ой, я боюсь! Как жить-то будем после спуска этих двух гигантов на воду? Ну, не на воду, так под воду. Один залп корабельных ракет России - и Швеция снова станет нейтральной страной, не имеющей своего вооружения.😛
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18 час.

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