Politico: Швеция строит две подводные лодки для «противодействия России»

Леонтий Букштейн

Ой, я боюсь! Как жить-то будем после спуска этих двух гигантов на воду? Ну, не на воду, так под воду. Один залп корабельных ракет России - и Швеция снова станет нейтральной страной, не имеющей своего вооружения.😛