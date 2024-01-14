Стокгольм в настоящий момент строит две субмарины для «противодействия России». Об этом рассказало издание Politico.
Politico: Швеция строит две подводные лодки для «противодействия России»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Командование Балтфлота лихорадочно ищет способы спасения от этой напасти в виде двух подлодок Швеции.
Ответить
18 час.
Леонтий Букштейн
Ой, я боюсь! Как жить-то будем после спуска этих двух гигантов на воду? Ну, не на воду, так под воду. Один залп корабельных ракет России - и Швеция снова станет нейтральной страной, не имеющей своего вооружения.😛
Ответить
18 час.
Свежие комментарии