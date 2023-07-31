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Глава Минобороны РФ озвучил потери ВСУ в июле

Глава Минобороны РФ озвучил потери ВСУ в июле

В течение последних четырех недель украинская сторона потеряла свыше 20 тыс. военнослужащих. «За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более двадцати тысяч восьмисот военнослужащих, если говорить точно, то 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши», — сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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