Врач предостерегла от ежедневных занятий спортом

Врач общей практики Мария Беляева предостерегла от ежедневных занятий спортом. Она объяснила, что физическая активность начинает идти во вред организму, если человек занимается спортом чаще четырех раз в неделю.
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