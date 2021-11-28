Капризов сделал 17-ю передачу в сезоне в игре с «Тампой»

«Миннесота» одержала победу над «Тампой» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей в третьем периоде.
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