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В Таганроге при ракетном обстреле повреждена котельная

В Таганроге при ракетном обстреле повреждена котельная

Котельная на улице Циолковского оказалась повреждена в результате обстрела украинскими военными города Таганрога, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова 11 декабря в своем Telegram-канале.

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