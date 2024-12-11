В Таганроге при ракетном обстреле повреждена котельная

Котельная на улице Циолковского оказалась повреждена в результате обстрела украинскими военными города Таганрога, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова 11 декабря в своем Telegram-канале.
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