ЧЭПЕЛ-ХИЛЛ (ИА Реалист). 1 сентября в Северной Каролине стартовала двухдневная встреча министров стран G20 по технологиям — и Вашингтон намерен использовать своё председательство, чтобы навязать мировому сообществу принцип «лёгкого прикосновения» в регулировании искусственного интеллекта.
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