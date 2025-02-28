Беглов: Петербург будет приобретать оборудование для реабилитации инвалидов с федеральным софинансированием

В городе проживает около 484 тысяч людей с ограниченными возможностями Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства, вносящее изменения в документ от 23 июня 2014 года № 497.
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