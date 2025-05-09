По его словам, президенту Сербии сейчас аплодирует вся Европа Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что, приехав в Москву на юбилей Великой Победы, президент Сербии Александр Вучич проявил политическое мужество.