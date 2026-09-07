Завтра похолодание до +7 ночью, слабый дождь и ветер.

Завтра ночью температура опустится до +7 градусов, а днём всего +14. Ждёшь перемен в погоде?Сегодня, 7 сентября, дневная температура воздуха составляет +14 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ сделал у...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым