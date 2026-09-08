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Рубль возобновил снижение вопреки дорожающей нефти и сокращению интервенций ЦБ

Рубль возобновил снижение вопреки дорожающей нефти и сокращению интервенций ЦБ

Российская валюта утренними торгами вторника продемонстрировала ослабление на внебиржевых площадках и Московской бирже, несмотря на локальные многонедельные максимумы нефтяного рынка и трёхкратное снижение объема покупок инвалюты Центробанком.

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