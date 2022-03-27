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Плюс Эквадор, Уругвай и Канада. Известны уже 20 участников мирового первенства в Катаре

Плюс Эквадор, Уругвай и Канада. Известны уже 20 участников мирового первенства в Катаре

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Отборочный турнир В последние дни, после выхода предыдущего номера, в котором мы сообщили о победном для Японии и Саудовской Аравии завершении квалификационного турнира ЧМ-2022 в Азии, ещё две команды пополнили ряды обладателей путёвок в финальный раунд ЧМ-2022.

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