Плюс Эквадор, Уругвай и Канада. Известны уже 20 участников мирового первенства в Катаре

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Отборочный турнир В последние дни, после выхода предыдущего номера, в котором мы сообщили о победном для Японии и Саудовской Аравии завершении квалификационного турнира ЧМ-2022 в Азии, ещё две команды пополнили ряды обладателей путёвок в финальный раунд ЧМ-2022.