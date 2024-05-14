Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Walmart сокращает сотни корпоративных рабочих мест

Крупнейшая в США компания розничной торговли Walmart сокращает сотни корпоративных рабочих мест, а также попросила большинство удаленных сотрудников вернуться в офис, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

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