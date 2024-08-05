Уничтожение двух «Леопардов» в Харьковской области попало на видео

В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие разведывательных подразделений группировки войск «Запад» выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков «Леопард» ВСУ в Харьковской области.
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