ECFR: 37% европейцев выступили за урегулирование конфликта на Украине

Только каждый десятый европеец поверил в успех Украины. Более трети сочли самым вероятным развитием событий урегулирование конфликта с Россией, сообщил Европейский совет по международным отношениям (ECFR).
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