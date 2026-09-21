Главное за ночь и утро 21 сентября: переговоры США и Китая, Ормуз и тайфун

Главное за ночь и на утро 21 сентября — Вашингтон предложил Пекину создать механизм экстренного уведомления об опасных инцидентах с искусственным интеллектом, движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума, а к побережью Японии приблизился мощный тайфун.