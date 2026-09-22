China's Rare-Earth Magnet Exports To US Plunge As Trump-Xi Meeting Looms Chinese President Xi Jinping and President Donald Trump are scheduled to meet in Washington on Thursday.
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