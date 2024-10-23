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Куртка рабочего — главный тренд верхней одежды осени-зимы 2024 года

Куртка рабочего — главный тренд верхней одежды осени-зимы 2024 года

Фото: Соцсети Индустрия моды явно устала от вечного праздника — это уже никакая не новость. Как и тот факт, что на подиуме снова задает тон рабочая униформа — достаточно бегло воссоздать в памяти самые громкие показы сезона.

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