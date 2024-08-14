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Царьград

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«ЮВТ Аэро» прекращает полеты из Перми в несколько городов России

«ЮВТ Аэро» прекращает полеты из Перми в несколько городов России

Решение обосновывается низкой загрузкой рейсов.Авиакомпания «ЮВТ Аэро» рассматривает возможность сокращения полетной программы из Перми на 50% до 1 сентября.

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