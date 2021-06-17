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На Украине показали дрон, «уничтожающий» российское вооружение

На Украине показали дрон, «уничтожающий» российское вооружение

Фото: Скриншот/youtube.com Концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE показали на Украине. Кадры, на которых он ракетами «уничтожает» дрон, похожий на российский (БПЛА) «Орион», и боевой танк Т-90, опубликованы на YouTube, сообщает Defense Express.

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