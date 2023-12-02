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Представители России и МАГАТЭ проведут масштабные консультации по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Представители России и МАГАТЭ проведут масштабные консультации по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) станет предметом обсуждения на масштабных консультациях представителей российской государственной корпорации «Росатом» и Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

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