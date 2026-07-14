Светлана Ануфриева – о реализации основных направлений молодежной политики в Нижегородской области

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева в программе «Герои Волги» рассказала о профилактической работе с молодёжью, создании молодёжных центров в муниципалитетах и о Международном клубе дружбы.
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