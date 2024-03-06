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Рекламные тексты у предпринимателей проверили в Актау

Рекламные тексты у предпринимателей проверили в Актау

Отдел внутренней политики и развития языков города Актау совместно с Мангистауским областным филиалом международного общества «Қазақ тілі» проверили   визуальную информацию и рекламу объектов предпринимательства, которым ранее были направлены рекомендательные письма с предложениями по устранению нарушений, сообщает  пресс-служба акимата областного центра.

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