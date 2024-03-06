Рекламные тексты у предпринимателей проверили в Актау

Отдел внутренней политики и развития языков города Актау совместно с Мангистауским областным филиалом международного общества «Қазақ тілі» проверили визуальную информацию и рекламу объектов предпринимательства, которым ранее были направлены рекомендательные письма с предложениями по устранению нарушений, сообщает пресс-служба акимата областного центра.