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Регионы России

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Рафэль Ходар впервые сыграет за Европу на Кубке Лэйвера-2026

Рафэль Ходар впервые сыграет за Европу на Кубке Лэйвера-2026

Ходар будет выступать за сборную Европы, для которой это станет дебютным сезоном. В команду также вошли вторая ракетка мира немец Александр Зверев, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, итальянец Флавио Коболли и чех Якуб Меньшик.

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