Рафэль Ходар впервые сыграет за Европу на Кубке Лэйвера-2026

Ходар будет выступать за сборную Европы, для которой это станет дебютным сезоном. В команду также вошли вторая ракетка мира немец Александр Зверев, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, итальянец Флавио Коболли и чех Якуб Меньшик.