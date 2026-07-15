Рафэль Ходар впервые сыграет за Европу на Кубке Лэйвера-2026

Ходар будет выступать за сборную Европы, для которой это станет дебютным сезоном. В команду также вошли вторая ракетка мира немец Александр Зверев, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, итальянец Флавио Коболли и чех Якуб Меньшик.
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