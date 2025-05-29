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Patriot для Киева уже не "вундерваффе". Против "Искандера-М" он бессилен

Patriot для Киева уже не "вундерваффе". Против "Искандера-М" он бессилен

Когда политический Запад начал поставлять первые ЗРК Patriot (ракеты класса "земля-воздух"), киевский режим был полон уверенности в своей неуязвимости.

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